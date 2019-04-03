"Конек-горбунок" может стать одним из узнаваемых в мире брендов Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские предприниматели готовы подключиться к реализации и продвижению проекта "Путешествие в сказку П. П. Ершова "Конек-горбунок". На форуме в Тюмени "Конек-горбунок – "Эйфелева башня" Тюменской области" вместе с представителями власти, культуры, туриндустрии они обсудили, как всемирно известный сказочный герой Петра Ершова может стать одним из узнаваемых брендов Тюменской области.

По словам первого заместителя председателя Тюменской облдумы, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Артюхова, партийный проект "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" помимо познавательной и развлекательной функции, важен, прежде всего, для развития экономики региона.

"Важнейшая цель проекта – развитие семейного и детского въездного туризма. Мы должны создать в информационном поле России такую цепочку, чтобы у всех Конек-горбунок ассоциировался с Тюменской областью. Чтобы сюда ехали за новыми знаниями о Сибири, культуре местных народов, родине Петра Ершова. Это очень важный с точки зрения развития туризма и экономики проект", - подчеркнул Андрей Артюхов.

По задумке авторов проекта сформировать свой личный маршрут туристы смогут самостоятельно, исходя из своих временных, финансовых возможностей и интересов. Включать маршрут может Тобольск, Ишим, Ялуторовск, село Ершово и Тюмень. Инфраструктура всех пяти муниципальных образований будет развиваться одновременно, создавая единое туристическое пространство.

"Сказку "Конек-горбунок" знают все, но мало кто знает, что ее автор родился в Тюменской области. Сказка родилась из детских впечатлений и воспоминаний Петра Ершова и наша задача – максимально показать эту связку Тюменская область – родина "Конька-горбунка". Мы должны обеспечить набор развлекательных опций для отдыха и познания этой сказки в нашем регионе, создать качественную инфраструктуру, тогда мы сможем увеличить туристический поток", - добавил Андрей Артюхов.

Работа по реализации проекта началась в Тюменской области январе 2019 года. За это время создан и заработал в тестовом режиме сайт конек-горбунок.рф. Он выполнен в виде интерактивной сказочной карты. Здесь размещается информация о событиях, связанных с жизнью Петра Ершова, в будущем появятся предложения туроператоров, а также познавательные игры и проекты для детей.

Реальные предложения по продвижению "Конька-горбунка" как бренда Тюменской области поступают и от крупных тюменских бизнесменов. Создана сувенирная продукция, придуманы слоганы – "Добро пожаловать на родину Конька-горбунка!" и "Тюменская область. Добро пожаловаться в сибирскую сказку!".

Говоря о туристических маршрутах, Андрей Артюхов добавил, что в первую очередь авторы проекта рассчитывают на туристов из Югры и Ямала. Далее бренд должен стать узнаваемым в других регионах страны и за рубежом.

"Мы планируем сделать все, чтобы в международной повестке появилась такая дата, как день рождения Конька-горбунка. Он будет в октябре, потому что именно тогда вышло первое издание сказки "Конек-горбунок". Но мы его сдвинем на начало осенних школьных каникул. Надеюсь, нам удастся сделать так, что к нам будут приезжать из разных уголков страны. Но для этого нужно, чтобы было что посмотреть, где разместиться, где поесть и отдохнуть. Упор будет сделан на развлечения, хотя и познавательный элемент обязательно будет", - рассказал он.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова добавила, что у проекта есть все шансы стать популярным и востребованным наравне с "Императорским маршрутом".

"Императорский маршрут" был сформирован с ноля за семь месяцев и сейчас он узнаваем не только в нашей стране, но и за рубежом. Перспективы стать региональным, а затем и федеральным проектом, есть и у "Конька-горбунка". Сказка переведена почти на все языки мира, ее знают за рубежом. Поэтому мы готовы по уже отстроенной схеме продвижения подключиться к работе", - подытожила она.

Любовь Голышева