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Житель Бурятии лишился денег, пытаясь купить машину в Ишиме

Происшествия, 16:21 05 апреля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мошенников, обманувших жителя Бурятии, разыскивают ишимские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

38-летний житель Бурятии нашел объявление о продаже автомобиля "Тойота Ленд Крузер". Гражданин связался с продавцом. Стороны договорились о встрече в Ишиме для осмотра автомобиля и передачи денег. Потерпевший поехал на поезде до Ишима.

Во время поездки по телефону продавец просил перечислить некие суммы в счет залога за транспорт и в счет срочных личных нужд. Заявитель совершил три перевода на 145 тыс. рублей. Прибыв в Ишим, потерпевший не смог дозвониться до продавца.

Возбуждено уголовное дело.

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# автомобиль , Ишим , мошенничество

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