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Мошенники оставили жительницу Ишима без крупной суммы денег

Происшествия, 15:26 05 апреля 2019

из группы УМВД России по Тюменской области ВКонтакте | Фото: из группы УМВД России по Тюменской области ВКонтакте

Злоумышленника, выманившего у жительницы Ишима 160 тыс. рублей, ищут полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Очередной случай мошеннических действий зафиксировали 4 апреля. Ишимке на мобильный телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сказал, что с ее счета пытаются снять крупную сумму денег. Чтобы предотвратить это, необходимо сообщить номер карты и цифры с обратной стороны.

Женщина передала данные неизвестному. Затем он позвонил ей еще два раза. Когда звонки прекратились, ишимка обнаружила в телефоне несколько оповещений о снятии денег и обратилась к правоохранителям.

Сумма ущерба составила 160 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность человека, причастного к преступлению.

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# мошенничество , полиция , уголовное дело

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