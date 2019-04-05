Мошенники оставили жительницу Ишима без крупной суммы денег

| Фото: из группы УМВД России по Тюменской области ВКонтакте | Фото: из группы УМВД России по Тюменской области ВКонтакте

Злоумышленника, выманившего у жительницы Ишима 160 тыс. рублей, ищут полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Очередной случай мошеннических действий зафиксировали 4 апреля. Ишимке на мобильный телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сказал, что с ее счета пытаются снять крупную сумму денег. Чтобы предотвратить это, необходимо сообщить номер карты и цифры с обратной стороны.

Женщина передала данные неизвестному. Затем он позвонил ей еще два раза. Когда звонки прекратились, ишимка обнаружила в телефоне несколько оповещений о снятии денег и обратилась к правоохранителям.

Сумма ущерба составила 160 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность человека, причастного к преступлению.