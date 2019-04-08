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Лев Манович расскажет, как представить город через медиа

Общество, 09:24 08 апреля 2019

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Открытый курс лекций медиатеоретика профессора Льва Мановича пройдет в Школе перспективных исследований ( ул. 8 Марта, 2/1) с 8 по 11 апреля, сообщает ТюмГУ.

"В условиях “общества данных” возникла необходимость в новых методах работы с big data. А именно с их представлениями, выявлениями закономерностей, взаимодействием и принятием решений. Среди различных дисциплин, которые отвечают этим потребностям, искусственный интеллект и визуализация данных. В сфере культуры реакцией на распространение данных в обществе – big data становятся сами и используются в качестве нового художественного средства. В этом курсе мы обсудим некоторые из ключевых идей в этих областях и рассмотрим художественные и исследовательские возможности, которые еще не были изучены", – рассказал Лев Манович.

В рамках воркшопа участники рассмотрят эти области в контексте конкретного вопроса – как изучать и представлять городскую жизнь на примерах в период с XIX–XXI века. Расписание и темы курса здесь.

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# Лев Манович , лекции , ТюмГУ

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