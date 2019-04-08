Студия "Дебют" исполнит песни восьмидесятых

| Фото: Дворец "Пионер" | Фото: Дворец "Пионер"

Концерт вокальной студии "Дебют" в стиле ретро пройдет в концертном зале Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) 21 апреля, начало в 16 часов. Благодаря творчеству вокалистов, зрители смогут окунуться в атмосферу 80-90-х годов, сообщают организаторы.

В исполнении коллективов и солистов прозвучат: "Летящей походкой", "Музыка нас связала", "Синий иней", "Птица счастья", Beautiful Life, You my heart и другие.

Воспитанники студии имеют высокие результаты участия в конкурсах областного, всероссийского и международного уровня. Воспитанница Аделина Кюрджиева приняла участие в шоу "Голос. Дети" и получила контракт с продюсерским центром Максима Фадеева. Ансамбли "Карандаши", "Растишка", "Радость", "Ура", "Грильяж", "Краски", "Гравитация", "Гранд", "Карамель", "Смайлики", "Созвездие", "Трио смаил" и солисты становятся победителями многочисленных фестивалей, ребята выступали на одних площадках с Иосифом Кобзоном, Александром Буйновым, группой "А-Студио" и другими звездами.