Молодые профессионалы Тюмени борются за путевку в финал WorldSkills Russia в Ярославле

| Фото: Центр занятости населения города и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения города и Тюменского района

Десять тюменцев в возрасте 16-22 лет борются за путевку в финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)-2019 в Ярославле, сообщает Центр занятости населения города и Тюменского района.

Как рассказала тим-лидер команды Наталья Цацкина, тюменцы держатся уверенно. "Очень радует сплоченность участников. Компетенции разные, но все позиционируют себя одной командой, болеют друг за друга, поддерживают, желают удачи. Несмотря на волнение, которое, конечно, присутствует, все верят в победу!", - поделилась она.

Свое мастерство молодые специалисты показывают в шести компетенциях: "Дошкольное воспитание", "Лабораторный химический анализ", "Предпринимательство", "Преподавание в младших классах", "Управление железнодорожным транспортом", "Флористика". В дошкольном воспитании и предпринимательстве выступают представители направления "Юниоры"

Отборочные этапы в финал Национального чемпионата "WorldSkills Russia-2019" проходят в разных регионах страны. Всего в них принимают участие 46 представителей Тюменской области в 35 компетенциях. Мастера хлебопечения уже выступили в Екатеринбурге, а поварского дела – в Чебоксарах. Победители этапов будут бороться за звание лучших в финале чемпионата в Казани в конце мая.