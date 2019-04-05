Фокус возникновения книги раскрыл фантаст Дмитрий Емец

Писатель-фантаст Дмитрий Емец | Фото: Скриншот с YouTube-канала ЦБС ЦАО Писатель-фантаст Дмитрий Емец | Фото: Скриншот с YouTube-канала ЦБС ЦАО

Что такое фильтр правды и мораль автора, как возникает книга - об этом рассказал тюменцам писатель-фантаст Дмитрий Емец во время издательско-библиотечного проекта #ЛитМост.

Телемост объединил собеседников со всей России с Центральной детской библиотекой им. С. Михалкова. Слушатели Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева поинтересовались у Дмитрия Емца, какую мораль он пытается донести до читателя. Фантаст убежден, что назидание не ограничивается сюжетными линиями, книга должны быть вся написана в рамках морали автора.

"Только в этом случае она работает. Например, "Как закалялась сталь" – это книга, написанная в соответствии с моральными убеждениями автора. Именно поэтому она сохранилась в истории. Была еще сотня книг, написанных в 20-30-е годы [прошлого столетия], где автор не разделял морали, которую пытался донести до читателя. И поэтому эти книги ушли из литературы", – считает писатель.

По его словам, у человека есть фильтр правды, который позволяет отсеять выдумку от истины. Обмануть легко на короткое время, рассуждает Дмитрий Емец: "Но если пытаешься обманывать кого-то долго в чем-то глобальном и глубинном, то просто потеряешь читателя. Он почувствует, что что-то здесь не так. Наверное, это и есть фокус возникновения книг".

Дмитрий Емец о вдохновении: "Всегда есть две реки, которые наполняют писателя – это книги и жизнь. Где-то на стыке жизни и других прочитанных книг и возникает литература".

На прямой трансляции Дмитрий Елец праздновал свой день рождения. Этим не преминули воспользоваться слушатели: поздравляли и задавали вопросы в тему. На реплику из Чувашии: "Какой подарок бы вы хотели на день рождения?", писатель ответил: "Я хочу во Владивосток, купить там большую машину и ехать из Владивостока в Москву, выступая во всех библиотеках и книжных магазинах".

Отчасти его подарок сбылся, ведь проект #ЛитМост транслирует интернет-встречу в библиотеки всей страны от Владивостока до Калининграда, подчеркнула специалист по библиотечно-выставочной работе отдела социокультурных проектов ТОНБ Радмила Голева. #ЛитМост – проект издательства "ЭКСМО", тюменцы участвуют с июня 2018 года, рассказала она: "Первая наша встреча была с Олегом Роем. С сентября стали подключаться практически ко всем телемостам".

Тюменцы хорошо откликнулись на встречу с Татьяной Устиновой, Дарьей Донцовой и Тимофеем Баженовым. Саму трансляцию организуют в московской библиотеке. Полуторачасовые онлайн-беседы проходят в форме "вопрос – ответ". Обычно люди интересуются творческими планами, личной жизнью литератора.

"У фантастов часто спрашивают, выпустят ли видеоигру по мотивам книги. Еще интересуются, выйдет ли фильм по написанному произведению и хотел бы этого автор. На каждой встрече писатели выбирают 3-5 лучших вопроса от слушателей, им высылают книги с автографом", – поделилась успехами земляков библиотекарь Радмила Голева.

Тюменские читатели трижды выигрывали книги с автографом от автора за интересные вопросы спикеру. Из-за насыщенного графика акции #Библионочь в Тюмени трансляции #ЛитМост в апреле не будет. Любителям литературы сообщают, что встречи с писателями возобновятся в мае. Следить за анонсами следует на сайте ТОНБ.

Ирина Ромашкина