Владелец магазина в Голышманово заплатил за сорванный шифер

Предприниматель из пос. Голышманово района компенсировал ущерб от падения шифера с его магазина на припаркованный автомобиль, сообщает УФССП России по Тюменской области. Ущерб составил 55 тыс. рублей, но предприниматель не признавал себя виновным.

Не договорившись с хозяином магазина на месте, владелец машины обратился за помощью в суд. Суд удовлетворил его требование.

Однако бизнесмен не спешил с оплатой.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Но только взыскание на зарплату и запрет на регистрационные действия в отношении двух автомобилей заставили предпринимателя заплатить.