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Владелец магазина в Голышманово заплатил за сорванный шифер

Общество, 14:14 06 апреля 2019

Предприниматель из пос. Голышманово района компенсировал ущерб от падения шифера с его магазина на припаркованный автомобиль, сообщает УФССП России по Тюменской области. Ущерб составил 55 тыс. рублей, но предприниматель не признавал себя виновным.

Не договорившись с хозяином магазина на месте, владелец машины обратился за помощью в суд. Суд удовлетворил его требование.

Однако бизнесмен не спешил с оплатой.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Но только взыскание на зарплату и запрет на регистрационные действия в отношении двух автомобилей заставили предпринимателя заплатить.

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# Голышманово , судебные приставы , ущерб

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