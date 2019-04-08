Тюменец не прошел мимо пострадавшей пенсионерки

| Фото: Минздрав РФ | Фото: Минздрав РФ

Тюменец пришел на помощь 80-летней женщине, ударившейся головой при падении, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

Первым делом мужчина поинтересовался у пенсионерки, как она себя чувствует, и, набрав номер 103 по сотовому телефону, он уже мог четко и полно ответить на все вопросы диспетчера. До приезда медиков он контролировал ее состояние и успокаивал. Через 16 минут после вызова прохожий передал пострадавшую в руки бригады скорой помощи.

Фельдшеры диагностировали у пациентки ушибы и неглубокую рану на затылочной области головы, на локте, также отметили, что кости целы. После обработки ран женщину доставили в Областную клиническую больницу № 2.

Добавим, 57 тюменцев спасли бригады скорой помощи 6 и 7 апреля, экстренная медицинская помощь оказана 11 пациентам в состоянии комы или шока, 24 — с острым коронарным синдромом, 22 — с нарушением мозгового кровообращения, сообщает областной департамент здравоохранения.