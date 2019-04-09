Инспекторы пожарного надзора проверяют садовые участки в Тобольске

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Внеплановые проверки прошли в шести садоводческих некоммерческих товариществах Тобольского района, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Особое внимание инспекторами пожарного надзора уделяется наличию источников противопожарного водоснабжения: пожарные водоемы, водонапорные башни, оборудованные для забора воды пожарной техникой, пожарные гидранты, естественные водоисточники.

При въезде на территорию СНТ обязательно должны быть таблички с указанием направления и расстояния до ближайшего водоисточника. Садоводческие, дачные объединения, включающие до 300 участков, в противопожарных целях должны иметь переносную мотопомпу, пожарные рукава и запас топлива. Уделяется внимание состоянию подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения, устройству разворотной площадки и проездов к дачным домам.

Все садоводческие некоммерческие товарищества должны быть оборудованы системой оповещения граждан на случай возникновения пожара. Территория СНТ после схода снежного покрова должна быть очищена от мусора, сухой травы и других горючих материалов.

Участки, прилегающие к лесному массиву должны иметь защитную полосу шириной не менее трех метров. Все садоводческие некоммерческие товарищества должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения. Обучение мерам пожарной безопасности членов СНТ проводится председателями с началом дачного сезона.