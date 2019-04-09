Команды из России и Польши стали победителями соревнований TyumenCTF 2019

| Фото: rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Команды из Польши, Москвы, Новосибирска, Петрозаводска и Тюмени стали победителями традиционных ежегодных открытых онлайн-соревнованиях школьников и студентов по информационной безопасности TyumenCTF 2019, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Участие в состязании приняли 350 команд, в том числе 230 российских и 120. Тюмень и Тюменскую область представляли 16 команд.

Участники решали задания в формате task-based по следующим категориям: криптографии, стеганографии, риверс-инжинирингу, веб-безопасности, поиску информации из открытых источников, PWN и другим.

"Отличительной чертой соревнований TyumenCTF является их тематичность, которая меняется каждый год. В этом году – это двухтысячные. Помимо интересных заданий, участникам было предложено окунуться в атмосферу двухтысячных за счет специальной визуализации под Windows XP, звуков и спрятанных подсказок", – отметил старший преподаватель кафедры информационной безопасности ТюмГУ, организатор TyumenCTF и куратор CTF-движения в Тюменской области Искандер Зулькарнеев.

Отмечается, что все школьники, принявшие участие в соревновании, получат баллы на специальную бонусную карту ТюмГУ и смогут потратить при поступлении.