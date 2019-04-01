Тюменцы пройдут переподготовку по Президентской программе

| Фото: Министерства образования и науки РФ | Фото: Министерства образования и науки РФ

Профессиональную переподготовку пройдут специалисты предприятий Тюменской области в рамках Президентской программы подготовки кадров, сообщает департамент экономики Тюменской области.

Образовательную программу реализует Институт дополнительного и дистанционного образования Тюменского индустриального университета, который прошел отбор Министерства экономического развития России. Как сообщили в учреждении, обучаться будут 12 человек, занятия пройдут в апреле-ноябре 2019 года.

Участники программы пройдут переподготовку с ориентацией на развитие компетенций менеджера со специализацией "Производственный менеджмент", в том числе получат знания в области маркетинга, финансов, иностранных языков.

В Тюменской области мероприятия Президентской программы, имеющей 20-летний опыт реализации, с 2018 года вошли в новую государственную программу Тюменской области "Повышение конкурентоспособности экономики", усилив ее образовательный блок. В комплексе они решают задачи внедрения передовых методов управления, роста производительности труда и конкурентоспособности предприятий.

Участники Президентской программы имеют возможность на практике ознакомиться с лучшим мировым опытом управления. Федеральный ресурсный центр совместно с Тюменской региональной комиссией по подготовке управленческих кадров и департаментом экономики Тюменской области организуют участие выпускников Президентской программы в зарубежных стажировках. В 2018 году тюменцы стажировались по программам "Производственный Кайдзэн" в Японии и "Умный город" во Франции.

Информация о стажировках доступна на официальном сайте Президентской программы и Федерального ресурсного центра.

Консультацию по вопросам участия в стажировках выпускники Президентской программы могут получить в департаменте экономики Тюменской области по тел. (3452) 42-79-39, (3452) 42-79-30; e-mail: NesterovaVA@72to.ru, KirilenkoEV@72to.ru.