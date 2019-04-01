Флешмоб #ЧитайЗаМной стартует 12 апреля

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Масштабный литературный флешмоб #ЧитайЗаМной начнется в социальных сетях 12 апреля, сообщает Министерство культуры РФ.

Флешмоб проходит в поддержку акции "Библионочь-2019". Принять участие в нем могут все пользователи Интернета: для этого нужно прочитать на камеру небольшой отрывок любимого стихотворения, пьесы, романа или другого произведения, с 12 по 20 апреля выложить видео, не дольше 1 минуты, на свою страничку с хэштегами #ЧитайЗаМной и #Библионочь2019 и передать эстафету друзьям и подписчикам.

Флешмоб запустят известные деятели искусства, артисты театра и кино — Равшана Куркова, Александр Паль, Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова, Павел Деревянко и многие другие. Они расскажут об акции своим подписчикам и передадут литературную эстафету друзьям и блогерам.

На официальном сайте "Библионочи" появится обновляющаяся лента видеоклипов, которые будут собираться по хэштегам #ЧитайЗаМной и #Библионочь2019 в социальных сетях. 20 апреля, в день самой акции, на сайте опубликуют подборку самых ярких, экспрессивных и необычных роликов.