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Заменена часть трубопровода на улице Грибоедова в Тюмени

Общество, 12:34 11 апреля 2019

ao-ustek.ru | Фото: ao-ustek.ru

24 метра подающего и обратного трубопроводов на ул. Грибоедова в Тюмени заменили рабочие Урало-Сибирской теплоэнергетической компании (УСТЭК). Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь УСТЭК Александра Сосновская.

"На пересечении улиц Грибоедова и Короленко производен ремонт участка тепловой сети. Специалисты заменили 24 метра подающего и обратного трубопроводов", — поделилась она.

По ее словам, ограничения подачи ресурса в многоквартирные дома и социальные объекты нет. Автомобильное движение на перекрестке ул. Грибоедова и Смоленской частично открыто. Подрядная организация приступает к восстановлению дорожного полотна.

Напомним, на перекрестке ул. Грибоедова и Короленко 9 апреля произошла коммунальная авария.

Инна Пахомова

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# коммунальная авария , ремонт , УСТЭК

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