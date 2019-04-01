Заменена часть трубопровода на улице Грибоедова в Тюмени
24 метра подающего и обратного трубопроводов на ул. Грибоедова в Тюмени заменили рабочие Урало-Сибирской теплоэнергетической компании (УСТЭК). Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь УСТЭК Александра Сосновская.
"На пересечении улиц Грибоедова и Короленко производен ремонт участка тепловой сети. Специалисты заменили 24 метра подающего и обратного трубопроводов", — поделилась она.
По ее словам, ограничения подачи ресурса в многоквартирные дома и социальные объекты нет. Автомобильное движение на перекрестке ул. Грибоедова и Смоленской частично открыто. Подрядная организация приступает к восстановлению дорожного полотна.
Напомним, на перекрестке ул. Грибоедова и Короленко 9 апреля произошла коммунальная авария.
Инна Пахомова