  • 9 апреля 20199.04.2019вторник
  • USD65,3498
    EUR73,3617
  • В Тюмени 3..5 С 2 м/с ветер северный

Автомобиль провалился под асфальт в Тюмени

Происшествия, 12:19 09 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автомобиль, провалившийся передними колесами под асфальт, вытащили спасатели. Это произошло в результате порыва теплосетей на перекрестке улиц Грибоедова и Короленко в Тюмени 9 апреля, сообщили в управлении МЧС Тюменской области.

Как сообщил начальник пресс-службы МЧС Сергей Юсько, водитель автомобиля не пострадал. В настоящее время движение на участке, где произошла коммунальная авария, приостановлено. На месте работает аварийная бригада.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автомобиль , асфальт , ГУ МЧС России по Тюменской области , порыв теплотрассы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 09.04.2019В Югре возбуждено уголовное дело за незаконное использование паспортных данных
13:26 09.04.2019Уральского маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы
13:04 09.04.2019На ямальском месторождении погиб рабочий
12:31 09.04.2019Браконьер застрелил косулю в Ишимском районе