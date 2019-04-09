Автомобиль провалился под асфальт в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автомобиль, провалившийся передними колесами под асфальт, вытащили спасатели. Это произошло в результате порыва теплосетей на перекрестке улиц Грибоедова и Короленко в Тюмени 9 апреля, сообщили в управлении МЧС Тюменской области.

Как сообщил начальник пресс-службы МЧС Сергей Юсько, водитель автомобиля не пострадал. В настоящее время движение на участке, где произошла коммунальная авария, приостановлено. На месте работает аварийная бригада.

Николай Ступников