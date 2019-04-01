Фонд ЖКХ предоставит Тюменской области 227,57 миллионов рублей для расселения аварийного жилья

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Фонд ЖКХ одобрил заявку Тюменской области на предоставление финансовой поддержки в размере 227, 57 млн рублей для расселения аварийного жилья, говорится в сообщении фонда.

Средства будут направлены на на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Тюменская область в порядке софинансирования добавит 1,14 млрд рублей. Эти средства будут направлены на переселение 1 тыс. 439 человек из 546 аварийных жилых помещений. Их общая площадь составляет почти 24 тыс. кв. м. Данный этап программы будет реализовываться на территории шести муниципальных образований.

В 2008-2017 годах Тюменской области для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 3,43 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 8,18 млрд рублей. Эти средства были направлены на переселение из аварийного жилья более 15 тыс. граждан из 5 тыс. 585 аварийных жилых помещений площадью более 222 тыс. кв. м.