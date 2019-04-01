Более пятидесяти соотечественников переехали в Тюменскую область

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

52 соотечественника, проживавших за рубежом, прибыли в Тюменскую область в рамках программы содействия добровольному переселению с начала 2019 года, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Прибывшие пользуются дополнительными гарантиями и мерами социальной поддержки, направленными на скорейшую адаптацию и обустройство в территориях вселения. В случаях пользования наемным жильем из областного бюджета участникам программы возмещается стоимость проживания по месту временного размещения за любые шесть месяцев в течение первого года проживания на территории вселения в размере 70 % от фактической стоимости месячного проживания, но не более 200 рублей в сутки.

Для организации и обустройства личного подсобного хозяйства в течение первых двух лет проживания на территории вселения участникам программы предоставляется единовременная выплата в размере 60 тыс. рублей.

Вопросы трудоустройства, жилищного и социально-бытового обустройства каждого кандидата прорабатываются до принятия решения о согласовании участия в программе. В целях привлечения квалифицированных специалистов переселяющимся соотечественникам предоставляется муниципальное жилье. Следует отметить участие в жилищном обустройстве и работодателей, заинтересованных в привлечении специалистов.

Подробная информация об адаптации и обустройстве участников программы, прибывших в Тюменскую область, и членов их семей в территориях вселения Тюменской области приведена на сайте правительства региона.

Добавим, с 2013 года участниками программы стали 932 человека, с членами семей жителями Тюменской области стали 2 тыс. 435 человек.