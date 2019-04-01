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Юным читателям представят фильмотеку Чарли Чаплина

Общество, 08:29 16 апреля 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Библиоиллюзион "Человек, который дарил улыбку!" начнется в библиотеке № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) 16 апреля в 12 часов, сообщает городской департамент культуры.

Юным читателям представят лучшие фильмы с участием Чарли Чаплина. Расскажут о секретах немого кино, познакомят с самыми интересными книгами о кумирах прошлых лет.

Веселые аппликации "Ракета в космосе" начнутся в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 15 часов.

Ребята узнают много интересного о космосе, Солнечной системе, планетах и звездах, чем питаются космонавты в невесомости и какие качества нужны для того, чтобы отправиться к звездам. Дети вспомнят сказку Николая Носова "Незнайка на Луне", а затем проявят свои творческие фантазии и способности при конструировании макета ракеты.

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# афиша , кино , Чарли Чаплин

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