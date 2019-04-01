Более десяти тысяч человек участвуют в фотоконкурсе "Самая красивая страна"

| участника фотоконкурса Игоря Иванко, www.rgo.ru | участника фотоконкурса Игоря Иванко, www.rgo.ru

Почти 42 тыс. снимков поступило на конкурс "Самая красивая страна" Русского географического общества, их прислали 10 тыс. 102 автора, сообщает организация.

В конкурсе 12 номинаций: "Пейзаж", "От заката до рассвета", "Дикие животные", "Птицы", "Макромир", "Подводный мир", "Эти забавные животные", "Искусство дикой природы", "Россия с высоты птичьего полета", "Многоликая Россия". Новыми номинациями стали "Архитектура" и "Снято на смартфон".

Самая популярная номинация этого года - "Пейзаж", в ней соревнуются 10,8 тыс. работ.

В новой номинации – "Снято на смартфон" – 4,3 тыс. фотографий.

| участника фотоконкурса Артёма Никитина, www.rgo.ru | участника фотоконкурса Артёма Никитина, www.rgo.ru

В 2019 году впервые появился подконкурс – "Самая красивая страна глазами детей". Участвовать в нем могут юные фотографы в возрасте от 5 до 16 лет. Номинации - "Пейзаж", "Мир зверей", "Мир птиц", "Мир людей" и "Макромир".

Оценивать работы будут общественные деятели, искусствоведы, фотографы. Первичный отбор снимков проведут независимые эксперты, в числе которых известные фотографы и руководители крупнейших фотослужб страны. Председатель жюри конкурса - Константин Лейфер.

| участника фотоконкурса Владимира Сковородникова, www.rgo.ru | участника фотоконкурса Владимира Сковородникова, www.rgo.ru

Победителей проекта ждут денежные призы в размере 250 тыс. рублей в каждой номинации и профессиональные фотокамеры в детском конкурсе. Лучшие работы покажут на выставках в России и за рубежом.

Фотоконкурс "Самая красивая страна" – масштабный медиапроект, в котором ежегодно участвуют десятки тысяч фотографов. Конкурс посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Он впервые состоялся в 2015 году. За четыре года на сайт проекта было загружено около 400 тыс. снимков. Главное условие – снимок должен быть сделан в России.