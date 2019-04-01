На Тобольском тракте отключат светофоры

| Фото: city-pages.info | Фото: city-pages.info

Светофорные объекты в районе Западно-Сибирского медицинского центра по Тобольскому тракту отключат в Тюмени с 9 до 17 часов 17 апреля, сообщает "Тюменьгортранс".

Это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения.

Водителей просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофоров можно получить по телефону МКУ "Тюменьгортранс" 68-84-35 или на сайте учреждения.