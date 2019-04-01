Тюменцы и тоболяки примут участие в неделе финансовой грамотности

| Фото: Финансовое просвещение граждан | Фото: Финансовое просвещение граждан

Тюменцы и тоболяки посетят открытые мероприятия, приуроченные к V Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи.

Бесплатный мастер-класс по финансовой грамотности пройдет в Тюмени в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 19 апреля, начало в 17 часов.

Спикером выступит международный финансовый советник с европейской лицензией Евгений Константинов. Он расскажет, как брать кредиты за рубежом, находясь в России, кто такой финансовый советник и чем он может быть полезен.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

Для тоболяков 22 апреля в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) будет организован просмотр серии лекций от преподавателей Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Они посвящены вопросам управления личными финансами, выстраивания отношений с банками, а также анализу услуг на финансовом рынке, инструментов страхования, правилам исчисления и уплаты налогов, принципам защиты от финансового мошенничества.

Зарегистрироваться можно в группе мультицентра

Юбилейная Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи – ежегодная серия бесплатных информационно-просветительских мероприятий, которые помогают воспитать будущих грамотных потребителей финансовых услуг. В 2019 году география масштабной просветительской акции охватывает все регионы России – от Калининграда до Владивостока. Подробную информацию о мероприятии можно посмотреть на сайте акции.

Повысить финансовую грамотность и получить знания об управлении личным и семейным бюджетом можно на онлайн-площадках акции по ссылке.

Добавим, Всероссийские информационно-просветительские мероприятия по повышению финансовой грамотности проводятся в России с 2014 года. В них приняли участие уже более 7,5 млн человек.