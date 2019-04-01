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В Екатеринбурге по факту гибели на пожаре четырех человек возбудили уголовное дело

Происшествия, 16:43 17 апреля 2019

sverdlovsk.sledcom.ru | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Уголовное дело по факту гибели четырех мужчин возбуждено в Екатеринбурге, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

В ходе тушения пожара в подвале дома по ул.Прохожая были обнаружены тела четырех мужчин, производивших строительные работы. Согласно предварительным данным, мужчины могли погибнуть от отравления продуктами горения.

Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии. Выясняются точный очаг и причина возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.

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# Екатеринбург , пожар

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