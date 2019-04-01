В Екатеринбурге по факту гибели на пожаре четырех человек возбудили уголовное дело
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Уголовное дело по факту гибели четырех мужчин возбуждено в Екатеринбурге, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.
В ходе тушения пожара в подвале дома по ул.Прохожая были обнаружены тела четырех мужчин, производивших строительные работы. Согласно предварительным данным, мужчины могли погибнуть от отравления продуктами горения.
Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии. Выясняются точный очаг и причина возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.