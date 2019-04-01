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Водителя, сбившего ребенка в Антипино, ищет ГИБДД

Происшествия, 11:25 18 апреля 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Очевидцев ДТП, в котором пострадал школьник, разыскивает Госавтоинспекция. Водитель красных "Жигулей" сбил ребенка и скрылся с места происшествия на ул. Пушкина в п. Антипино вечером 17 апреля, сообщает управление ГИБДД региона.

По предварительным данным, группа детей переходила улицу неподалеку от пешеходного перехода. Один из подростков был с собакой, которую он вел на поводке.

Водитель автомобиля, сбив мальчика остановился, но потом уехал. Мальчик получил травму ноги. Дети рассказали, что это был мужчина с рыжей бородой, его машина чистая и ухоженная.

ГИБДД просит откликнуться очевидцев происшествия по телефонам: 794-664 и 8-922-263-31-33.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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