Водителя, сбившего ребенка в Антипино, ищет ГИБДД

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Очевидцев ДТП, в котором пострадал школьник, разыскивает Госавтоинспекция. Водитель красных "Жигулей" сбил ребенка и скрылся с места происшествия на ул. Пушкина в п. Антипино вечером 17 апреля, сообщает управление ГИБДД региона.

По предварительным данным, группа детей переходила улицу неподалеку от пешеходного перехода. Один из подростков был с собакой, которую он вел на поводке.

Водитель автомобиля, сбив мальчика остановился, но потом уехал. Мальчик получил травму ноги. Дети рассказали, что это был мужчина с рыжей бородой, его машина чистая и ухоженная.

ГИБДД просит откликнуться очевидцев происшествия по телефонам: 794-664 и 8-922-263-31-33.