В лесах Тюменской области ввели особый противопожарный режим

| Фото: rosleshoz.ru | Фото: rosleshoz.ru

Пожароопасный период установлен в лесах Тюменской области с 19 апреля, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Он будет действовать на территориях Аббатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского, Ярковского муниципальных районов, Заводоуковского, Голышмановского городских округов.

На территориях Вагайского, Тобольского и Уватского муниципальных районов пожароопасный режим установят с 26 апреля.

Жителям области запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, стерню, порубочные и пожнивные остатки, проводить иные пожароопасные работы в границах поселений и городских территорий, дачных кооперативах и на приусадебных участках.

За нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы с нарушением правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающим к лесам, защитным и лесным насаждениям, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность по ч. 1, 2, 3 ст. 8.32 КоАП РФ в виде штрафа в размере: от 1 до 5 тыс. рублей для граждан, от 10 до 40 тыс. рублей – для должностных лиц и от 50 до 300 тыс. – для юридических лиц.

Если же нарушение правил пожарной безопасности повлекло возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, предусмотрен штраф в размере: 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей для юридических лиц.

При наступлении последствий указанных выше, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 261 УК РФ в виде штрафа в размере: от 100 до 250 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

В случае обнаружения возгораний в лесу необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: 8-800-100-94-00, 8-800-100-19-70 – бесплатная прямая линия лесной охраны; 32-41-71, 62-42-23 – региональный пункт диспетчерского управления; через мобильное приложение "Берегите лес".