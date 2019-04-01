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Тюменский лицей выплатит двести тысяч рублей пострадавшему ученику

Происшествия, 19:05 19 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подросток, получивший травму глаза в лицее, получит более 200 тыс. рублей, сообщает Ленинский районный суд Тюмени.

На перемене шестиклассник ткнул сверстника карандашом в правый глаз. Бабушка мальчика узнала о происшествии и доставила внука в детский стационар. Там мальчик находился на лечении.

В интересах несовершеннолетнего в суд обратилась его бабушка и потребовала с лицея компенсацию материального ущерба в размере 83 тыс. рублей и 500 тыс. рублей морального вреда за травму, полученную ее внуком.

Суд удовлетворил ее требования лишь частично. И взыскал в пользу истицы 14 тыс. 695 рублей материального ущерба и 100 тыс. рублей морального вреда. Тюменский областной суд, рассмотрев дело в апелляционной инстанции, изменил решение в части выплаты морального вреда до 200 тыс. рублей.

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# лицей , моральный ущерб , несчастный случай

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