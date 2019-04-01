  • 22 апреля 201922.04.2019понедельник
  • USD63,9602
    EUR71,9232
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер юго-западный

Сто ямальских семей получат новое жилье

Экономика, 15:49 22 апреля 2019

пресс-службы правительства ЯНАО | Фото: пресс-службы правительства ЯНАО

100 семей в с. Гыда Тазовского района отпразднуют новоселье в 2019, сообщает ИА "Север-Пресс".

Осенью планируют ввести в эксплуатацию два многоквартирных дома: 42-квартирник предназначен для переселения семей из ветхого и аварийного жилья, в 58-квартирнике жилье предоставят коренным жителям по народной программе округа. На объектах завершено возведение кровли, фасада, ведутся внутренние отделочные работы и подводятся инженерные сети.

Кроме этого в Гыде строят пожарное депо на четыре единицы техники и планируют возведение для местной школы-интерната столовой и спальных корпусов на 600 мест.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ветхое и аварийное жилье , программа переселения , ЯНАО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:49 22.04.2019Сто ямальских семей получат новое жилье
14:43 22.04.2019Капитальный ремонт и реконструкция тюменских дорог начнутся в мае
13:59 22.04.2019Предприниматели повысили грамотность в сфере налогообложения на конференции в Тюмени
09:00 22.04.2019Как пройти проверку налоговой и не потерять миллионы