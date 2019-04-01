Сто ямальских семей получат новое жилье

| Фото: пресс-службы правительства ЯНАО | Фото: пресс-службы правительства ЯНАО

100 семей в с. Гыда Тазовского района отпразднуют новоселье в 2019, сообщает ИА "Север-Пресс".

Осенью планируют ввести в эксплуатацию два многоквартирных дома: 42-квартирник предназначен для переселения семей из ветхого и аварийного жилья, в 58-квартирнике жилье предоставят коренным жителям по народной программе округа. На объектах завершено возведение кровли, фасада, ведутся внутренние отделочные работы и подводятся инженерные сети.

Кроме этого в Гыде строят пожарное депо на четыре единицы техники и планируют возведение для местной школы-интерната столовой и спальных корпусов на 600 мест.