Тюменцев ждут на финальном шоу областной студвесны

| Фото: Пресс-служба МТЦ Космос | Фото: Пресс-служба МТЦ Космос

Лучшие номера театралов, моделей, танцоров, музыкантов, мимов и гимнастов XXIV областной Студенческой весны покажут на финальном шоу 22 апреля.

На мероприятии объявят состав делегации, которая представит область на российской Студенческой весне в Перми с 14 по 19 мая. Финал пройдет в тюменской филармонии в 19 часов.

Напомним, в течение двух недель 3 тыс. участников показали 750 номеров на кастингах по концертным направлениям "Мода", "Театр", "Хореография", "Музыка" и"Оригинальный жанр". 82 лучших номера получили свои первые места. Их работы оценивали 24 федеральных эксперта из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Омска, Одессы, Челябинска, Урая, Новосибирска и Перми.

"Я завидую Тюмени, тому, как у вас проходит Студвесна: большое количество участников, высокий уровень подготовки. Ребята очень трепетно подходят к конкурсу, к выступлениям, им важно проявить себя, быть услышанными", — поделился режиссер и руководитель челябинского театра "Манекен" Владимир Филонов.

В 2019 году фестиваль расширил свою географию в честь 75-летия Тюменской области: в числе участников — более 100 студентов из Югры и Ямала.

Певец Алексей Чумаков, который был экспертом фестиваля, отметил, что в направлении "Музыка" были очень талантливые ребята, ради которых имеет смысл приезжать в Тюмень, сидеть в жюри, делиться опытом и наставлять. "Чувствуешь ценность своей работы, когда осознаешь, что, возможно, кто-то из них будет следующей восходящей звездой эстрады", - признался он.

Приобрести билеты на финальное шоу можно на сайте. Фото- и видеоматериалы с фестиваля - в группе проекта.