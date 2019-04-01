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ГИБДД проверит учебные автомобили

Общество, 17:16 22 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Профилактическое мероприятие "Учебный автомобиль" пройдет в Тюменской области с 22 по 28 апреля, сообщает региональная ГИБДД.

По словам представителей пресс-службы госавтоинспекции, в первую очередь у автомобилей, которые принадлежат автошколам, проверят наличие дублирующих педалей и опознавательных знаков.

Акция направлена на профилактику нарушений правил дорожного движения при управлении автомобилями курсантами автошкол.

ГИБДД призывает водителей-новичков и кандидатов в водители более ответственно и внимательно относиться к соблюдению ПДД, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.

Добавим, в Тюменской области насчитывается 47 лицензированных автошкол, из них - 24 в Тюмени.

Анжела Лебедева

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# автошкола , акция , профилактика , учебный автомобиль

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