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Районы, кварталы: какие территории озеленят в Тюмени

Общество, 16:54 23 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На три уютных, обустроенных зеленых уголка в Тюмени станет больше в 2019 году, сообщает городская администрация.

Общественные пространства преобразятся по адресам ул. Московский тракт, 139; Домостроителей, 14, 20 и 22 до ул. Казачьи Луга, 9/1 и Газовиков, 23-в. Также в планах благоустройство сквера Якова Неумоева, озелененной территории по ул. Логунова – Широтной, 53, 55 и строительство сквера по ул. Вьюжной.

На ежегодном отраслевом совещании руководитель управы Ленинского округа Роман Воллерт напомнил, что уже несколько лет подряд Тюмень держит титул лучшего по уровню жизни города. Комфортную городскую среду в областном центре создают уже 6 лет.

За это время благоустроили 25 скверов, два лесопарка, 23 зеленых уголка, 332 двора, 299 детских и 102 спортивных площадки, 161 турниковую зону. Во дворах около парков и зеленых уголков создали 9 тыс. парковочных мест, в том числе 800 мест для инвалидов.

"Опыт Тюмени в сфере благоустройства заслуживает уважения, представители городов Уральского федерального округа не раз побывали в Тюмени, чтобы обменяться опытом. Связка управ административных округов, ТОСов и подрядчиков, которые присутствуют на совещании является образцовой. Мы, как власть, заинтересованы в открытом диалоге с жителями – это принцип, который помогает решать задачи на более качественном уровне", – отметил заместитель главы города Максим Афанасьев.

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# благоустройство , зеленый уголок , скверы

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