Объявлено о старте кастингов на "Мисс Россия-2020"

Алина Санько, "Мисс Россия-2019" | Фото: https://vk.com/missrussiacontest Алина Санько, "Мисс Россия-2019" | Фото: https://vk.com/missrussiacontest

Стартуют кастинги на "Мисс Россия-2020", сообщает официальный аккаунт национального конкурса во "ВКонтакте".

Условия участия: от 18 до 23 лет (на момент середины апреля 2020 года), рост от 173 см, не замужнее и не разведенное семейное положение, без детей, без тату, без фото и видео эротического характера. Если это о вас, смело отправляйте свои снэпы на почту casting@missrussia.ru, не забудьте приложить короткую информацию о себе и адрес страничек в социальных сетях для дальнейшей связи.

Как подчеркивает оргкомитет конкурса, для участия не требуется никаких денежных взносов. Важна не только внешняя составляющая, но также и харизма, "огонёк", энергичность, умение подать себя и желание рассказать о себе всей стране.

Этапы отбора:

- Оставляйте заявку на сайте missrussia.ru либо отправляйте свои снэпы и короткую информацию напрямую в кастинг-отдел по почте casting@missrussia.ru.

- Если ваша анкета заинтересует менеджеров дирекции – они обязательно с вами свяжутся и пригласят в офис конкурса "Мисс Россия" для знакомства.

- Если вы находитесь не в Москве, менеджеры конкурса попросят выслать им видео-проходку (по электронной почте или в VK), и возможно, дополнительные фото для принятия решения.

В случае положительного ответа, вас пригласят на большой кастинг в Москву, где уже можно будет проявить себя перед членами жюри.

Кроме того, можно прийти на региональный отбор в вашем городе (расписание публикуется в социальных сетях конкурса).