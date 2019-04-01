  • 24 апреля 201924.04.2019среда
  • USD63,7906
    EUR71,7453
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер западный

В Тюменской области введен запрет на рыбную ловлю

Общество, 17:40 24 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

План оперативно-профилактического мероприятия "Нерест" на 2019 год утвержден в Тюменской области, сообщает региональная прокуратура.

В соответствии с правилами рыболовства запрещается вылов всех видов водных биоресурсов в реках с начала ледохода по 20 мая, в озерах - с 15 мая по 15 июня, в р. Тура - от места соединения с тюменским озером Круглое вниз по течению до д. Паренкина с 1 января по 20 мая. С начала ледохода до 1 июля запрещается вылов стерляди.

Состоятся совместные рейды в местах нереста рыбы и миграционных путях к ним, досмотр транспортных средств, следующих на маршрутах транспортировки водных биоресурсов, рейды в места незаконной торговли. В ходе рейдовых мероприятий будет применяться беспилотный летательный аппарат ZALA, находящийся на вооружении Госохотуправления.

За незаконный вылов рыбы в местах нереста или на миграционных путях к ним предусматривается крупный штраф, исправительные работы или лишение свободы.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# запрет на вылов рыбы , ловля рыбы , нерест

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:10 24.04.2019В Тюмени второй раз пройдет песенный марафон "Песни победы"
18:00 24.04.201925 апреля - события дня
17:40 24.04.2019В Тюменской области введен запрет на рыбную ловлю
17:18 24.04.2019Три парома перевозят жителей Увата по Иртышу