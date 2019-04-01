Тюменский школьник планирует запустить в производство свое изобретение

фото Александра Банкова фото Александра Банкова

Изобретение девятиклассника Физико-математической школы Тюменской области Александра Банкова должно пройти сертификацию в тюменской медакадемии, после чего юный изобретатель намерен предложить фармзаводу производство инновационных подложек. Об этом он рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия".

Напомним, что уникальный метод ученика находится на стыке физики и биологии: если бактерии расположить параллельно, можно сократить время изучения чувствительности бактерий к антибиотикам с четырех-семи дней до двух часов.

Одна из главных проблем в медицине: бактерии быстро приспосабливаются к антибиотикам. Учитывая, что для больного назначение врача должно быть максимально верным, это актуальный вопрос.

"Чтобы понять, как антибиотик будет воздействовать на бактерию, делают анализ методом бактериального посева. Вырастает колония, добавляют антибиотики и смотрят, как реагирует бактерия. Мы же предлагаем располагать бактерии на подложке нашим методом – параллельно. Это займет один час. После чего добавить антибиотик и просканировать его, на что потребуется еще один час", – пояснил автор проекта Александр Банков.

Свое исследование он раскрыл в проекте "Экспресс-способ оценки антибиотикорезистентности бактерий с помощью зондовой сканирующей микроскопии". Новизна авторского метода в том, что бактерии лежат ровно одним слоем, под одним углом – перекрытия с другими бактериями минимальны. Иные методы, что помогают расположить бактерии упорядоченно, долгие и дорогостоящие. К примеру, центрифугирование требует много времени, к тому же, скорее всего, бактерии размажутся, а также возможно перекрытие.

"Расположить бактерии параллельно сложно. К примеру, под воздействием электрического тока бактерии будут располагаться параллельно, но при этом они вытягиваются, структура меняется, и они могут даже повредиться – достоверность результатов нарушается. Мы же наносим живые бактерии на подложку, затем их высушиваем – их форма сохраняется", – пояснил изобретатель.

Исследователи изучали новый метод на примере воздействия двух антибиотиков – цефотаксима и грамицидина С. По совету мамы-фельдшера Александр взял в работу безопасные бифидобактерии.

"Никто в мире не располагал бактерии в один слой без пересечений. Никто этого не умел. Когда биологи изучают бактерии, берут мазок, помещают его в среду, где бактерии растут, а после добавляют к нему разные антибиотики. Это и есть бакпосев. Мы же, физики, берем стекло, наливаем раствор бактерий, ждем минут 20. Когда они высыхают, то за счет молекулярной силы притягиваются друг к другу. И все", – удивился простоте открытия научный руководитель проекта, кандидат физико-математических наук Олег Тарасов.

Теперь изыскатели ищут способ расширить спектр научной деятельности: использовать больше антибиотиков, изучить болезнетворные, опасные для человека бактерии, создать подложку из другой структуры, чтобы исследовать отдельный определенный фактор. Планов много – все они рождаются благодаря участию в научных конкурсах.

Александр Банков получил высокую оценку судей на конкурсе "Умножая таланты" в Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, подобных разработок в мире еще нет. В Казани Александр занял первое место и получил призовые 50 тыс. рублей на развитие проекта. В то время исследователь уже просчитал экономическую часть. На московском конкурсе эксперты МГУ им. М. В. Ломоносова были придирчивы и критичны, вспоминает девятиклассник: "Я им благодарен. Сейчас я дорабатываю свой проект по тем пунктам, которые они указали – тем самым совершенствую свой проект".

Также проект победил на конкурсе работ "Гениальные мысли" в рамках Всероссийской интернет-олимпиады "Нанотехнологии – прорыв в будущее!". Следующий этап ­– поиск инвестиций. Тюменец презентует свои исследования 25-26 апреля на Кубке Преактума "Практики будущего" в Новосибирске. На этом конкурсе стартапов разыгрывают 200 тыс. рублей.

"Буду дорабатывать экономику в проекте, так как на этом конкурсе больше интересуются экономической составляющей, нежели научной значимостью", – заявил Александр Банков.

Ирина Ромашкина