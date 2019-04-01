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В Тюмени появится самый большой теннисный центр в УФО

Экономика, 10:25 26 апреля 2019

ДЮСШ № 1 города Тюмени, группа "ВКонтакте" https://vk.com/dyussh1tmn | Фото: ДЮСШ № 1 города Тюмени, группа "ВКонтакте" https://vk.com/dyussh1tmn

Самый большой теннисный центр в Уральском федеральном округе появится в Тюмени. Об этом сказала коммерческий директор ГК "ТИС" Светлана Утешева.

Она пояснила, что здание разместится на ул. Линейной в Восточном микрорайоне.

"В 2019 году начнем строительство и через год-два в Тюмени появится огромный спортивный объект с современными кортами для большого тенниса", - рассказала она.

Дарья Казакова

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# спортивный центр , строительство , теннис , ТИС

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