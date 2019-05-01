Юные тюменцы сделали открытки для ветеранов Великой Отечественной войны

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Акция "Примите поздравления" стартовала в библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14) в Тюмени. Юным читателям предложили сделать открытки для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, сообщает библиотека №4.

Сначала детям рассказывали о том, какой вклад в приближение Победы внесли тюменцы. Они трудились на благо фронта, выпуская для советской армии снаряды, минометы, оборудование для машин и танков, мотоциклы, торпедные катера и многое другое.

Ребята узнали о сформированных в Тюмени дивизиях и развернутых в городе госпиталях. Новой для детей стала информация о построенном на деньги горожан поезде-бане, который дошел до Берлина.

Дети старались сделать открытки праздничными и радостными. Их украшали звездами, голубями, веточками яблони и гвоздиками, а также пожеланиями здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Ребята в своих открытках выразили благодарность ветеранам за Великую Победу и желание жить под мирным небом.

Принять участие в акции "Примите поздравления" и изготовить поздравительные открытки ветеранам тюменцы могут в библиотеке №4 до 8 мая.