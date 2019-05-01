На остановочных комплексах в Тюмени появились портреты бездомных

| Фото: из группы "Дом милосердия "Богадельня" ВКонтакте | Фото: из группы "Дом милосердия "Богадельня" ВКонтакте

Десять плакатов с портретами и реальными историями бездомных людей, которые проходят лечение в доме милосердия "Богадельня", разместили на остановочных пунктах и улицах Тюмени, сообщает дом милосердия "Богадельня".

В основу макетов легли портреты пациентов, созданные художницей-волонтером Анастасией Чигридовой. Девушка больше года приходит в "Богадельню", чтобы помочь по хозяйству в медицинской части и поддержать пациентов – приносит гостинцы, беседует, а параллельно пишет портреты.

Как рассказали в доме милосердия "Богадельня", истории жизней уникальны – это и люди, побывавшие в блокадном Ленинграде, и те, кто пережил семейное горе, люди с нелегкой судьбой и подорванным здоровьем. Пять легли в основу акции "Портреты говорят".

"Я не думала, что получится это реализовать, до конца не верила. Очень рада, что в городе столько неравнодушных людей. Рассказываю о пациентах "Богадельни" или размещаю посты в соцсетях и часто приходится слышать такое привычное: "Они сами виноваты в такой жизни", "Почему мы должны помогать им?" Когда я писала эти портреты, то просто хотела помочь увидеть в бездомных людях настоящих личностей, не мертвые души, а живые, подняться над шаблоном – раз человек в такой ситуации, то сам виноват. Рада, что эта история получила продолжение. О проблеме бездомности надо говорить больше!", – рассказала Анастасия Чигридова.

Помочь реализовать акцию вызвались волонтеры и меценаты, две компании–держатели рекламных конструкций, дизайнер Наталья Ращупкина.

Портреты бездомных с их историями можно встретить на пилларах в центре Тюмени, на остановках городского транспорта ("2-я Луговая", "Березовая роща", "ул. Харьковская", "Областная ГИБДД", "Областная больница №1").