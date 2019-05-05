Россияне используют интернет для общения в соцсетях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Россияне чаще всего пользуются интернетом для общения в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Росстата.

62% участников опроса заявили, что используют интернет, чтобы общаться в соцсетях. При этом возраст большинства из них составляет от 15 до 19 лет.

Половина респондентов читают в сети новости и статьи. Еще 36% россиян скачивают фильмы, музыку и игры. Примерно 35% участников указали, что пользуются интернетом для осуществления финансовых операций.

26,5% респондентов рассказали, что глобальная сеть необходима им для покупки и продажи различных вещей.

Всего в России пользуются интернетом 72% граждан старше 15 лет