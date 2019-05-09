Рядовые "Бессмертного полка": Георгий Ступников

| Фото: из личного архива | Фото: из личного архива

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Портрет своего отца и прадеда несут в колонне "Бессмертного полка" его дочь и правнук в Тюмени 9 мая.

Как рассказала Любовь Ступникова корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", красноармеец Георгий Александрович Ступников родился 27 октября 1921 года в с. Юмы Свечинского района Кировской области.

Сразу после получения школьного аттестата в 1941 году был призван в армию и направлен в Златоуст, в военно-инженерное училище, которое закончил с присвоением звания младшего сержанта.

В 1942 году прибыл на Юго-Западный фронт, где служил командиром взвода 37-го мотопонтонного батальона, а затем командиром взвода 168-го отдельного саперного батальона 121-й стрелковой дивизии 40-й армии.

Участвовал в боях под Харьковом и Воронежем. Получил тяжелое ранение, после которого врачи в госпитале более года боролись за его жизнь. В 1943 году уволен в запас. Вернувшись на родину, окончил Кировский педагогический институт, работал в школах преподавателем немецкого языка и истории, завучем и директором.

В Тюменской области с 1960 года. Работал директором Велижанской средней школы. После выхода на пенсию в 1984 году переехал в Тюмень, где активно занимался общественной деятельностью в ветеранских организациях.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями "За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 гг", Жукова, "За трудовую доблесть", юбилейными. Скончался в 2009 году в Тюмени.

В колонне "Бессмертного полка" с портретом своего отца и прадеда участвуют его дочь и правнук.