Рядовые "Бессмертного полка": Екатерина Демидова

Екатерина Демидова | Фото: музея средней школы села Бердюжье Екатерина Демидова | Фото: музея средней школы села Бердюжье

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Выпускница Бердюжской средней школы 1941 года Екатерина Демидова была призвана на фронт 24 мая 1942 года после окончания школы телефонистов-механиков в Новосибирске.

Принимала участие в боях в составе 5-го отдельного резервного полка Второй Воздушной армии первого Украинского фронта на Курской дуге. Освобождала города Киев, Прагу, Берлин. Была контужена, получила ранение 13 июля 1944 года в боях на львовском направлении, но, подлечившись, вновь вернулась в строй. Екатерина Кондратьевна Демидова была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями "Завзятие Берлина", "За освобождение Праги", "За победу над Германией", "1500-летие Киева", "Медаль Жукова" и всеми юбилейными медалями.

После окончания войны работала в Бердюжском райкоме комсомола, затем зав. общим отделом совета народных депутатов и с ноября 1957 года возглавляла отдел писем в районной газете "Путь к коммунизму", а с ноября 1963 – корреспондентом местного радио. После выхода на пенсию она активно участвовала в общественной жизни района, была бессменным членом президиума районного совета ветеранов и председателем совета ветеранов. Умерла в 2000 году, оставив щемящие душу воспоминания о своих одноклассниках 1941 года "огненного выпуска".

"Каждый одноклассник-индивидуальность: высокий, симпатичный, степенный был Савостьян Новожилов: скромный, застенчивый - Леонид Попов; очень подвижный, с юмором - Павел Климович, - вспоминала Екатерина Демидова. - Класс наш был весь комсомольским. Большим праздником были дни комсомольских собраний, с каким-то особым трепетом в сердце ждали их комсомольцы. Некоторые учителя тоже были комсомольского возраста, и мы вместе с ними проводили большую работу по подготовке молодежи к обороне Отечества. В комсомольских организациях шла подготовка Ворошиловских стрелков, сдача норм на значки ГТО, ПВХО, ГСО. Стояла задача иметь каждому комсомольцу не менее трёх значков. Часто устраивались военные походы, игры..."

Из 18 ребят "огненного выпуска" на фронт ушли 12 человек, вместе с ними были призваны классный руководитель, директор школы и любимый учитель литературы и русского языка. Семь ребят и два педагога не вернулись с войны.

Материал подготовлен при содействии музея средней школы села Бердюжье.

Борис Олейник