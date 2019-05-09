Комплекс разминирования "Уран-6" и другую военную технику тюменцы увидели 9 Мая

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" и другую военную технику, которая находится на вооружении Российской армии, увидели тюменцы на Центральной площади областной столицы в День Победы.

"Комплекс "Уран-6" принят на вооружение недавно. Он предназначен для проделывания проходов в противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления", - рассказал журналистам начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища генерал-майор Дмитрий Евмененко.

Дальность дистанционного управления комплексом "Уран-6" - 1 тыс. метров. Он широко применялся инженерными войсками при выполнении специальных задач по разминированию территории городов Пальмира, Алеппо, Дейр-эз-Зор и многих других населенных пунктов Сирийской Арабской Республики.

Тюменцы увидели армейский мотовездеход АМ-1, предназначенный для ведения дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций, проводимых в различных климатических условиях. Вооружение мотовездехода - пулемет Калашникова.

Многоцелевой бронированный автомобиль повышенной проходимости "Тигр" предназначен для перевозки личного состава и различных грузов по дорогам и бездорожью. Находящийся в нем личный состав может вести огонь по противнику на ходу, не покидая салон. Способен развивать скорость до 140 км/ч.

Автомобили "Рысь" используется для и выполнения задач служебно-боевой деятельности разных родов войск и силовых структур. Максимальная скорость – 130 км/ч. Оснащается стрелковым вооружением.

Бронетранспортеры БТР-82 - боевая колесная плавающая бронемашина, предназначенная для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки, в том числе и в условиях применения оружия массового поражения. Оснащен крупнокалиберным стрелковым вооружением.

Автомобили "Тайфун К" находятся на вооружении Сухопутных войск и Военно Морского Флота. Этот бронированный автомобиль, создан на базе КаМАЗа, может перевозить до 16 человек личного состава к месту боевых действий или выполнения специальных задач. Легко преодолевает склоны с углом до 23 градусов и броды глубиной до 2 метров. "Тайфун К" защищен от подрыва мин мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте в любом месте под днищем и колесами. Максимальная скорость – 80 км/ч.

Тюменцам показали также специальную технику инженерных войск - тяжелый механизированный мост ТММ-3М2, предназначенный для устройства мостовых переходов через узкие препятствия на путях движения войск, и элементы понтонного папка ПП-2005М, который используется для оборудования и содержания паромных и мостовых переправ на водных преградах.

"Мы наглядно продемонстрировали ветеранам войны и труда, всем тюменцам и гостям нашего города мощь современной российской армии", - отметил генерал-майор Дмитрий Евмененко.

Евгений Бабенко