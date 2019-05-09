Рядовые "Бессмертного полка": Сергей Куликовский

Сергей Куликовский | Фото: музея средней школы села Бердюжье Сергей Куликовский | Фото: музея средней школы села Бердюжье

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Ученик средней школы села Бердюжье Сергей Куликовский ушел защищать свою родину, так и не закончив 10-й класс. Мальчики, по воспоминаниям их одноклассницы Валентины Пегановой, писали заявления и шли в военкомат, чтобы добровольцами отправиться на фронт.

"Но брали не всех и не сразу, - писала она. - Сначала из 9-10 класса в училища авиационное или артиллерийское в Курган или в московское военное училище, танковое – в Омск, Томское училище… А Серёжа Куликовский, высокий, кудрявый, самый умный и, казалось от этого, самый красивый. Они были разными: и Самойлов Коля, и Доронин Павел и многие другие. Всех их война с первых дней сделала взрослее и серьёзнее… В 10 классе мы остались без мальчиков…"

Серёжа Куликовский учился в Томске, в артиллерийском училище, и во время экзаменов в школе писал, чтобы ему высылали тексты контрольных работ и там, вдали от своих одноклассников, он продолжал жить их жизнью, выполнять те же задания. Он отправлял их школьным учителям для проверки, как бы заявляя: "Я с вами, я очень хочу жить!"

Последнее письмо своей матери младший лейтенант Сергей Куликовский отправил 18 марта 1944 года с Ленинградского фронта.

"…Подразделение, в которое я попал, пока мне нравится. У меня в подчинении, за исключением нескольких ветеранов войны, мои ровесники, но такие мелкие, что я считаю их пацанами", – писал он.

Материал подготовлен при содействии музея средней школы села Бердюжье.

Борис Олейник