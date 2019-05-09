Рядовые "Бессмертного полка": Андрей Ежов

Андрей Ежов | Фото: музея средней школы села Бердюжье Андрей Ежов | Фото: музея средней школы села Бердюжье

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Далеко от фронта в городе Бийск Алтайского края, где выпускник средней школы села Бердюжье Андрей Ежов осваивал азы воинской профессии, он написал своей маме пророческие стихи:

"Мы рождены не для мучений,

Но нам приходится страдать.

Прощай, мой наивысший гений,

Моя страдальческая мать…"

Поэт и романтик он видел прекрасное даже на фронте, на передовой.

"Мы находимся в бою на юго-западе Украины, у румынской границы. Здесь тепло, снег давно растаял, ещё все люди сеют. Я готовлюсь вместе со всеми к боям…Здесь всё утопает в цветах", - писал он домой.

Лето 1944 года у рядового Андрея Ежова приподнятое настроение - военные действия переместились на территории европейских государств.

"Весна. Природа радует человека, что ей война? Жизнь продолжается, - пишет он домой в родное село, - немцы бегут под ударами наших частей".

Андрей Ежов погиб 23 августа 1944 года.

"В 11 часов вечера противник нас обстрелял, - написал его матери фронтовой товарищ Николай. - Снаряд попал в дерево над его окопом. Андрей был ранен в грудь. Умер сразу. …Когда опускали гроб, дали салют и поклонились солдату, отдавшему жизнь за Родину. Мы поклялись отомстить врагу за нашего боевого товарища и Вашего сына Андрея Ежова. Прошу – успокойте себя для дальнейшей жизни. Что можно сделать? Только мстить врагу".

Материал подготовлен при содействии музея средней школы села Бердюжье.

Борис Олейник