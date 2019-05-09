Рядовые "Бессмертного полка": Григорий Григорьев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Долг служить Отечеству в семье Григорьевых передается от отца сыну. Об истории военной династии поделился Григорий Григорьев младший, участник шествия в Тюмени в честь 9 мая.

Семнадцатилетнего Григория Кузьмича Григорьева призвали в Красную армию в 1945 году, на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Пограничник Карельского фронта был одним из тех, кто устанавливал заставы на рубежах с Финляндией. После войны Григорий Кузьмич остался на сверхсрочную службу, отслужил в погранвойсках семь лет, вернулся домой возмужавшим солдатом.

Он мечтал, чтобы сын стал офицером, послужил Родине. Об этом Григорий Григорьевич Григорьев грезил все школьные годы, рвался в армию. Отучился в Новосибирском высшем военном командном училище. Служил в Афганистане.

"Без армии, без служения Отечеству я себя никогда не мыслил. Мечта осуществилась. Я никогда, ни на грамм не пожалел, что прошел Афганистан. Было тяжело. Война – это же не 24 часа в сутки. Бой идет всего пять-семь минут, а все остальное – бытовые тяготы", – вспоминает свой боевой опыт руководитель тюменского отделения Союза десантников, воин-интернационалист Григорий Григорьев.

Сын Виталий пошел по стопам отца и деда. После окончания Коломенского высшего артиллерийского командного училища он, как и отец, поступил на службу в армию ВДВ в Камышине Волгоградской области.

Григорий Григорьев благодарен акции "Бессмертный полк" за возможность передать память об офицерском долге и народном подвиге от поколения поколению в разных городах нашей страны и за ее пределами.

"Знаю, что парни, которые воевали за границей, в Афганистане, Израиле, Сирии, всегда идут в "Бессмертном полку". Даже в Америке наши партнеры рассказывают, что люди шествуют с портретами своих героев. Столько погибших было – столько памяти в этих рядах", – отметил офицер.

Ирина Ромашкина