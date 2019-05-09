Рядовые "Бессмертного полка": Андрей Ромашкин

| Фото: из архива Анастасии Ромашкиной | Фото: из архива Анастасии Ромашкиной

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Младший лейтенант Андрей Васильевич Ромашкин был призван на фронт 25 сентября 1942 года. Спустя два года двадцатилетний солдат стал командиром пулеметного взвода 765 стрелкового полка 228 Вознесенской стрелковой дивизии 37 артиллерии, выступавшим в боях Третьего Украинского фронта.

На вопросы внуков о войне Андрей Васильевич отвечал, что людям этого знать. Воевали для того, чтобы жили мирно, спокойно, как раньше. Единственной хранительницей военных историй была его супруга Зоя Ивановна. Она лишь однажды живо проиллюстрировала дедов рассказ. Шли через Польшу, гнали фашистов прочь. Был приказ "Ни шагу назад!": армия шагала, не взирая на останки павших под сапогами, не останавливаясь на крики помощи в иссушенных колодцах… Нельзя помогать, ведь нельзя останавливаться, иначе – расстрел. Он жалел об одном – что не дошел до Берлина, потому как был тяжело ранен в правое бедро и эвакуирован.

Андрей Васильевич долгие годы возглавлял сельский Совет ветеранов Великой Отечественной войны. По традиции своего села, в честь Дня Победы в кругу соратников он произносил приветственную речь на митинге у Вечного огня. Он никогда не говорил о войне, как об одностороннем зле. Он не считал подвигом убийство. Он оставил тайной факт, за какой личный подвиг его наградили медалью "За боевые заслуги".

"Младший лейтенант Ромашкин А. В. активный участник Отечественной войны. Выполняя задание по разведке, 11.4.44 у села Александровка в районе города Вознесенск захватил группу из шести человек-фашистов, в составе которой находился начальник разведки дивизии немцев", – гласит наградной лист. В 1985 году он был также награжден Орденом Отечественной войны II степени. Ежегодно правнуки Андрея Васильевича Ромашкина в Казахстане и России шествуют в "Бессмертном полку".

Ирина Ромашкина