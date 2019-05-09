Рядовые "Бессмертного полка": Андрей и Раиса Кургузовы

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Андрей Титович Кургузов всю войну прошел рядовым. Был призван на фронт в родной Белоруссии, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Вену, брал Берлин, после Победы воевал против бандформирований на Западной Украине. Приказом от 28 июля 1945 года Андрей Титович награждён медалью "За боевые заслуги", а год спустя приказом от 29 июня – орденом Красной Звезды.

Награды бережно хранит одна из дочерей на Украине, где он и похоронен. В России его портреты в рядах "Бессмертного полка" несут правнуки. Один восьмилетняя Евгения в Мурманской области, и два в Тюменской: 14-тняя Наталия в Тюмени и пятилетний Андрей (в честь прадеда) в Упорово.

Как рассказала Наталия, первое и самое серьезное ранение Андрей Титович получил в Сталинграде, когда служил смотрителем связи в 135 дивизии. В одном из боёв его контузило, засыпало землёй, спасло то, что товарищи подняли тревогу и отыскали его. После госпиталя его отправили на военный аэродром заправщиком самолётов. В 1943-м рядовой получил ещё одно ранение. Снова подлечившись, он некоторое время служил в разведке. Войну закончил в пограничных войсках во Львовской области, получив третье ранение. Именно там в госпитале города Яворов в победном 45-м он встретил будущую жену.

"Для моей прабабушки война началась 22 июня в Севастополе. На бухту, где размещался наш флот, немцы в июне 41-го сбрасывали донные мины, одна из них попала в жилой квартал города. Первая же бомбёжка разрушила дом, в котором жила семья моих предков. Остались только фикус в кадке и одна стена, а на ней – прабабушкина гитара. Прабабушке было 17 лет. Она сменила имя с Октябрины на Раису, убрала часть сдвоенной фамилии, приписала год к дате рождения и явилась в военкомат", - поделилась правнучка.

Раиса Михайловна Кривая окончила курсы связистов, когда началась легендарная 250-дневная оборона Севастополя. Девушка работала на военном аэродроме, координировала полёты советских пилотов и отслеживая самолёты противника. Демобилизовалась она только в 1945 году в том самом Яворове на Львовщине. Из-за путаницы в документах никаких наград она не получила. Это обстоятельство было единственным поводом для разногласий с мужем, с которым они воспитали троих детей. В Тюменской области супруги Кургузовы жили в шестидесятые годы, а затем переехали на Украину.

"Так получилось, что историю прадедушки и прабабушки я узнала в 10 лет от двоюродной бабушки. Плакала от гордости и радости. О войне ни дед Андрей, ни баба Рая вспоминать и рассказывать не любили. Как мне говорили, на вопросы прабабушка отвечала, что всё хорошее только в том, что она "спивала перед фронтовиками", - рассказала Наталия Кургузова.