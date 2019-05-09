Рядовые "Бессмертного полка": Семён Орлов

9 Мая | Фото: ИА «Тюменская линия» 9 Мая | Фото: ИА «Тюменская линия»

Семён Ермолаевич Орлов был призван защищать Родину 16 июля 1941 года. Служил в отделении укомплектования устройства и службы войск штаба 7-ой армии. Домой не вернулся, похоронен в братской могиле.

"Ваш муж сержант Орлов Семён Ермолаевич в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 27 июля 1943 года. Похоронен в братской могиле д. Красное, знаменского района, Орловской области", - так написано в извещении районного военкомата.

В дни памяти героев Великой Отечественной войны у братской могилы шествуют учащиеся Красно-Знаменской школы.

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"Это извещение вручили нашей пробабушке Луше. Каждый год мы с детьми идем с портретом нашего героя в рядах "Бессмертного полка", - рассказала тюменка Татьяна Громова.

Лукерия Орлова после войны не вышла замуж, в одиночку воспитав четверых детей. А историю стрелка Семёна Ермолаевича правнуки узнают только сейчас. Он был стрелком, воевал на Карельском фронте. По данным донесений от 24.07.1943 года, ценой собственной жизни отстоял захваченные рубежи. В тот день потери врага в семь раз превысили потери красноармейцев.

| Фото: pamyat-naroda.ru | Фото: pamyat-naroda.ru

Ирина Ромашкина