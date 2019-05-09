Тюменская область отмечает День Победы - более ста сорока пяти тысяч жителей вышли на торжественные шествия

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145 тысяч жителей Тюменской области приняли участие в торжественных шествиях, посвященных Дню Победы. 87 тыс. человек прошли в честь 9 Мая вместе с портретами своих близких в "Бессмертном полку".

Жители региона вышли на центральные улицы муниципалитетов с портретами своих близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, ковавших победу в тылу.

В Тюмени в колонне "Бессмертного полка" прошел губернатор Александр Моор, неся портрет своего дедушки – Нестора Павловича Черкасова. В своих официальных аккаунтах в ВКонтакте, "Одноклассники" и Instagram глава региона поделился воспоминаниями о своем Герое.

"В 1941 году ему было 17 лет, как только исполнилось 18 – пошел на фронт. Боевое крещение принял в 1943 году. Совершил 56 прыжков с парашютом, прошел всю Европу. Освобождал Венгрию, Румынию. 9 мая 1945-го встретил в Праге. Поскольку призывался в 18 лет, то еще два года срочной службы отслужил, и пришел домой в 47. К сожалению, он не дожил до наших дней, но сегодня он вместе с нами", - рассказал Моор.

"Бессмертный полк" - это общественный проект - участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников - участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Акция, которая стала традиционной в России, зародилась в Тюменской области. В регионе ежегодно растет число желающих пройти по главным улицам населенных пунктов с портретами воинов-победителей, узников концлагерей и всех, кто трудился в тылу. В 2018 году в Тюмени в шествии приняли участие более 80 тыс. человек: взрослые и дети почтили память героев Великой Отечественной войны, выразили свое признание и уважение ветеранам.

Некоторые истории героев Великой Отечественной войны, воспоминания их детей и внуков, вы можете прочитать на сайте "Тюменская линия" - корреспонденты агентства взяли интервью у тюменцев, которые сегодня встали в "Бессмертный полк".

Екатерина Исаева