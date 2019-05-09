Лепестки алых роз в память о погибших тюменцах развеют над Турой

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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Акция "Тюмень помнит" состоится на Мосту влюбленных в 18 часов 9 мая. Молодые ребята опустят в Туру 6 тысяч 229 лепестков красных роз - именно столько тюменцев не вернулись домой с фронта. Тогда защищать нашу Родину отправились более 11 тысяч жителей Тюмени.

Инициаторами акции выступили представители сообщества потенциальных участников молодежного форума "Утро-2019" - "люди Y" .

"Таким образом мы хотим почтить память тюменских героев, а также привлечь внимание жителей города к подвигам, совершенными нашими земляками во время войны и отдать честь тем, кто не вернулся с нее", — поделилась Юлия Каргаполова, программный директор форума "Утро".

Присоединиться к акции может любой желающий.