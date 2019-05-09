Масштабную 3D открытку ко Дню Победы развернут в Ялуторовске

| Фото: МАУК "Арт-вояж" Ялуторовска | Фото: МАУК "Арт-вояж" Ялуторовска

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Масштабная 3D открытку, состоящая из двух тематических надписей, Георгиевской ленты и Красной Звезды, будет представлена в Городском саду около колеса обозрения 9 мая в 15 часов.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила куратор социального проекта "Шанс", специалист Молодежного центра Ялуторовска Ксения Ведьмедева.

"Данную акцию по размещению 3D открытки ко Дню Победы мы проводим второй год, - сказала она. - И если в прошлый раз у нас была всего одна надпись, представленная в 3D-формате, то в этот раз масштаб открытки увеличится".

К надписи "С Днем Победы" добавится надпись "9 Мая" и рисунки Георгиевской ленты и Красной Звезды. Соответственно, если в 2018 году на 9 Мая площадь под открыткой составила 24 кв. метра, в этот раз она увеличится в разы.

"Участниками нашей акции станут подростки и наставники проекта "Шанс", но мы приглашаем всех желающих. Так в прошлый раз у нас участвовало более 20 человек, в том числе это была молодежь, которая проявила интерес к новому формату празднования Дня Победы", - отметила Ксения Ведьмедева.

Над созданием рисунков для 3D открытки занимаются молодые педагоги Детской школы искусств - супруги Вадим и Елена Оселковы.

Анжела Лебедева