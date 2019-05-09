Жители Ишима благодарят ветеранов и тружеников тыла за Победу

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Около 12 тысяч ишимцев приняли участие в праздничном шествии, посвященном празднованию 74-ой годовщины Победы.

Колонна "Бессмертного полка" проследовала от железнодорожного вокзала по улице Карла Маркса до Соборной площади. С портретами своих родных и близких вышли пять тысяч человек. Ишимцы вместе со всей страной чтут память участников Великой Отечественной войны. Дети дарят гвоздики ветеранам и пожилым людям.

Глава Ишима Федор Шишкин уверен, что День Победы - это праздник славы, доблести, силы духа. Он выразил слова благодарности ветеранам, многие из которых и по сей день подают пример молодым своей активной жизненной позицией.

После праздничного шествия в городском парке начали работу тематические интерактивные площадки, акции, концертно-развлекательные и конкурсные программы, квесты, флешмобы, выставки прикладного творчества.

Вечерняя программа стартует в 20 часов. Она объединит концерт "Песня тоже воевала" и акцию "Свеча памяти". Завершится праздничный день фейерверком "Залпы Победы!" из более чем 600 залпов.

Напомним, Ишим и его жители внесли весомый вклад в Победу. 25 тыс. человек ушли на фронт, в город были эвакуированы машиностроительный и механический заводы, обувная фабрика, 4 эвакогоспиталя, 9 тыс. ленинградцев, а в Синицынском бору формировались 229-я и 384-я дивизии.

Инна Кондрашкина