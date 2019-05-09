Рядовые "Бессмертного полка": Пётр и Прокофий Евдокимовы

Рядовые «Бессмертного полка» | Фото: ИА «Тюменская линия» Рядовые «Бессмертного полка» | Фото: ИА «Тюменская линия»

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Семнадцатилетний Пётр Прокофьевич Евдокимов был призван воевать на Первый Белорусский фронт в 1943 году. Поступил на службу в 118-й гвардейский стрелковый полк 37-ой гвардейской стрелковой Речицкой дивизии, дважды Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова первой степени и Богдана Хмельницкого.

"Со времен войны брат моей мамы Пётр Прокофьевич Евдокимов пропал без вести. Он 1926 года рождения. Даже не знаю, где служил", – рассказала племянница бойца Красной армии Галина Ромашкина.

Командир отделения второго стрелкового батальона гвардии сержант Пётр Прокофьевич Евдокимов получил медаль "За отвагу" за то, что он "в бою 13.10.44 года по расширению плацдарма на западном берегу реки Нарев первым ворвался в траншею противника, где лично уничтожил трех немецких солдат". Эту информацию родственники уточнили благодаря документам, опубликованным на сайте "Память народа".

Его отец Прокофий Андреевич Евдокимов был призван годом ранее, тоже освобождал Польшу. Служил рядовым, числился шофером в 229 легкоартиллерийском полку 199-ой отдельной легкоартиллерийской бригаде. Погиб за месяц до Победы – 07.04.1945.

199-я ракетная бригада была сформирована на основании директивы верховного главнокомандующего 17 сентября 1944 года в районе города Рава-Русская как 199-я легкоартиллерийская бригада. В ее состав входили 202 и 229 легкоартиллерийские полки. Соединение участвовало во Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской, Пражской наступательных операциях. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, соединение получило звание гвардейского, почетное наименование Дрезденской и награждено орденом Александра Невского.

Ирина Ромашкина